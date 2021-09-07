ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ обвинила Главное управление разведки Украины в диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа. Арестованы трое подозреваемых.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой „Таврия“ при участии запрещенной в России организации „Меджлис крымско-татарского народа“ („Меджлис“)*», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ выяснила, что разведка Украины обещала заплатить исполнителям две тысячи долларов, а также обучить взрывному делу.

В конце августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму произошел взрыв на одном из участков газопровода. В начале сентября задержали трех жителей Крыма: посредник — заместитель председателя «Меджлиса»* Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии — Асан и Азиз Ахтемовы.

*«Меджлис крымско-татарского народа» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.