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    07 сентября 2021, 10:04

    ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

    Екатерина Шамина

    ФСБ обвинила Главное управление разведки Украины в диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа. Арестованы трое подозреваемых.

    «В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой „Таврия“ при участии запрещенной в России организации „Меджлис крымско-татарского народа“ („Меджлис“)*», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    ФСБ выяснила, что разведка Украины обещала заплатить исполнителям две тысячи долларов, а также обучить взрывному делу.

    В конце августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму произошел взрыв на одном из участков газопровода. В начале сентября задержали трех жителей Крыма: посредник — заместитель председателя «Меджлиса»* Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии — Асан и Азиз Ахтемовы.

    *«Меджлис крымско-татарского народа» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.