ФСБ: украинец склонял казанского подростка к массовому убийству в образовательном учреждении

ФСБ сообщила о задержании подростка, который готовил массовое убийство в образовательном учреждении. К этому его склонял украинец, говорится в сообщении Центра общественных связей силового ведомства.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанного юноши завели уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».

«В Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства подростка силовики изъяли пневматическую винтовку. В смартфоне нашли поисковые запросы о переделке оружия в боевое, а также о других нападениях на учебные заведения.

Во время допроса подросток рассказал, что к организации теракта его склонял пользователь мессенджера Telegram, представившийся Ярославом Овсюком, который живет на Украине.

Накануне сайт kp.ru со ссылкой на источник сообщил, что в Казани по подозрению в организации нападения на школу задержали 14-летнего подростка. Правоохранители задержали юношу около тайника, где он хранил атрибуты с неонацистской символикой.

По словам молодого человека, в одном из чатов в социальных сетях ему предложили пять тысяч рублей за нападение на школу. Юноша отметил, что хотел только забрать деньги, но делать ничего не собирался.

В этом году Казань пережила массовое убийство в школе. В первой половине мая в гимназии № 175 стрельбу открыл бывший выпускник учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев. Молодой человек проник на территорию школы и застрелил семерых детей и двух учительниц. Еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести. В отношении Галявиева завели уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза признала юношу вменяемым. Напавшему на школу грозит пожизненное лишение свободы.