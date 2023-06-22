22 июня 2023, 14:51
ФСБ совместно с МВД пресекла канал легализации иностранцев в России
ФСБ и МВД пресекли канал незаконной миграции в России
Оперативники ФСБ совместно с сотрудниками МВД пресекли работу канала легализации иностранных граждан в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФСБ совместно с МВД пресекла канал незаконной легализации иностранных граждан на территории России», — отметили в ведомстве.
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В рамках уголовного дела правоохранители задержали организатора канала и его пособников. Ими оказались шестеро граждан России.
В ходе обысков силовики изъяли два ноутбука, 12 мобильных телефонов, 100 расшитых паспортов РФ, два клише из металла для отпечатки обложек паспортов России и Абхазии, 2 000 листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в РФ и водительские удостоверения России, Словении и Украины.
В феврале ФСБ совместно с подразделениями Росгвардии задержала участников преступной группы, которая незаконно легализовала мигрантов в России путем заключения фиктивных браков и путем установления отцовства над детьми на территории Московского и Липецкого регионов.
МВД РФ
ФСБ
Россия
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