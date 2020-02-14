ФСБ сообщила о задержании спонсора ИГ* в Подмосковье

Силовики задержали в Московской области мужчину, который занимался финансированием «Исламского государства»*. Террористам с его помощью переправили 25 миллионов рублей.

Подозреваемый входил в законспирированную ячейку, собиравшую и перенаправлявшую деньги ИГ*. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Операцию провели сотрудники ведомства вместе со специалистами Росфинмониторинга и ГУПЭ МВД России. Им удалось выяснить, по какой схеме спонсировали боевиков.

«На их нужды было направлено более 25 миллионов рублей», — подчеркнули силовики.

По месту жительства подозреваемого прошли обыски. У мужчины 1986 года рождения изъяли «средства коммуникации, платежные инструменты, иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность».

Против выходца из Подмосковья возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Расследование продолжается.

В Дагестане мужчина пойдет под суд за финансирование террористов. Зять уговорил его перечислить более 200 тысяч рублей боевикам ИГ.*

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.