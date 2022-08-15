ФСБ сообщила о ликвидации террористов, попытавшихся взорвать нефтепровод под Волгоградом

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Волгоградской области, который готовили украинские спецслужбы. По данным ведомства, исполнителями были завербованные преступники, которые пытались взорвать нефтепровод. Оба были нейтрализованы.

В ФСБ уточнили, что к совершению теракта украинские спецслужбы привлекли двух россиян из запрещенной праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем (Тесаком), написало РИА «Новости».

«Они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Организацией диверсии, по информации ФСБ, занимались Андрей Чуенков, участвовавший в боях на Украине в составе националистического батальона «Ураган»*, а также и украинец Юрий Ионов из запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»**.

В настоящее время ФСБ проводит мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова и ищет их пособников на территории России.

* нацбатальон «Ураган» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

** нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.