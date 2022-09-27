ФСБ задержала пособника террористов. Видео | 360°

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ФСБ задержала пособника террористов. Видео

ФСБ задержала мужчину за вербовку жителей Москвы и Воронежа в ИГ

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Уроженца одной из стран Центральной Азии задержали в России за вербовку в «Исламское государство»* земляков, которые жили в Москве и Воронеже. Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала на видео его задержание.

Мужчина 24 лет поддерживал идеологию радикального ислама. Он склонял земляков, которые работают в Москве и Воронеже, на свою сторону в соцсетях и мессенджерах, отправлял им видео о действиях боевиков на Ближнем Востоке и пропагандистские материалы. Мужчину задержали на строительном объекте и изъяли телефон с перепиской.

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Следственное подразделение возбудило уголовное дело о содействии террористической деятельности. Подозреваемого арестовали. На допросе он во всем сознался.

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«Я хотел ехать в Сирию в <…> участникам „Исламского государства“*. Я показал видео землякам с боевиками», — рассказал он.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от двух до четырех лет либо пожизненное лишение свободы.

*«Исламское государство», ИГ — международная террористическая организация, запрещенная в России.

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