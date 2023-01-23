23 января 2023, 11:44
ФСБ схватила националиста за подготовку теракта на Северном Кавказе
ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе по заданию спецслужб Украины
Националист по заданию спецслужб Украины готовил теракт в одном из регионов Северного Кавказа. ФСБ предотвратила нападение, рассказал Центр общественных связей ведомства.
Силовики вышли на подозреваемого в январе. Его схватили и провели обыски. По месту жительства мужчины, который поддерживал националистическую идеологию и работал на украинские спецслужбы, нашли готовые к использованию средства террора. На допросе он рассказал о деталях дела.
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«Я был агентом украинских спецслужб», — сознался он.
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Ему дали прозвище Алехандро и поручили приехать на Северный Кавказ, чтобы совершить теракт в отношении полицейских. Мужчина признал вину и раскаялся.
В конце 2022 года ФСБ накрыла на Северном Кавказе и Урале ячейку группировки «Исламское государство» (ИГ)*, которая отправляла боевиков в Сирию и на Украину. Под арест отправили организатора и 10 соучастников преступления.
*«Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.
Терроризм
ФСБ
Украина
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