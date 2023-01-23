Важное 23 января 2023, 11:44 ФСБ схватила националиста за подготовку теракта на Северном Кавказе ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе по заданию спецслужб Украины

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Националист по заданию спецслужб Украины готовил теракт в одном из регионов Северного Кавказа. ФСБ предотвратила нападение, рассказал Центр общественных связей ведомства.

Силовики вышли на подозреваемого в январе. Его схватили и провели обыски. По месту жительства мужчины, который поддерживал националистическую идеологию и работал на украинские спецслужбы, нашли готовые к использованию средства террора. На допросе он рассказал о деталях дела.

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«Я был агентом украинских спецслужб», — сознался он.

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Ему дали прозвище Алехандро и поручили приехать на Северный Кавказ, чтобы совершить теракт в отношении полицейских. Мужчина признал вину и раскаялся.

В конце 2022 года ФСБ накрыла на Северном Кавказе и Урале ячейку группировки «Исламское государство» (ИГ)*, которая отправляла боевиков в Сирию и на Украину. Под арест отправили организатора и 10 соучастников преступления.

*«Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.