ФСБ схватила на Алтае вербовщика «Исламского государства» | 360°

08 ноября 2022, 07:11
ФСБ схватила на Алтае вербовщика «Исламского государства»
ФСБ: иностранец на Алтае пытался завербовать знакомого в «Исламское государство»
На Алтае задержали иностранца, который занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство»*. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Парень 2000 года рождения пытался убедить своего знакомого уехать из страны и стать террористом. Он вел обработку последовательно в течение долгого времени и рассказывал о методах борьбы с «неверными», оправдывал эти действия, пропагандировал радикальные идеи. Кроме того, вербовщик показывал видео об «Исламском государстве»*.
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Следственное управление УФСБ по Алтайскому краю возбудило против него дело за вовлечение другого человека в террористическую организацию, а Центральный райсуд Барнаула отправил его под арест. По инкриминируемой статье мужчине вербовщику грозит лишением свободы от восьми до 15 лет со штрафом или пожизненным сроком.
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Ранее силовики задержали в Москве, Воронеже и Дагестане шесть последователей экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра»**. Они проповедовали свою идеологию и привлекали новых последователей.
* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.
** «Ат Такфир Валь-Хиджра» — запрещенная в России экстремистская организация.
Терроризм
ФСБ
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