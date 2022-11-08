ФСБ схватила на Алтае вербовщика «Исламского государства» | 360°

Криминал 08 ноября 2022, 07:11 ФСБ схватила на Алтае вербовщика «Исламского государства» ФСБ: иностранец на Алтае пытался завербовать знакомого в «Исламское государство» РИА "Новости"

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На Алтае задержали иностранца, который занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство»*. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Парень 2000 года рождения пытался убедить своего знакомого уехать из страны и стать террористом. Он вел обработку последовательно в течение долгого времени и рассказывал о методах борьбы с «неверными», оправдывал эти действия, пропагандировал радикальные идеи. Кроме того, вербовщик показывал видео об «Исламском государстве»*.

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Следственное управление УФСБ по Алтайскому краю возбудило против него дело за вовлечение другого человека в террористическую организацию, а Центральный райсуд Барнаула отправил его под арест. По инкриминируемой статье мужчине вербовщику грозит лишением свободы от восьми до 15 лет со штрафом или пожизненным сроком.

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Ранее силовики задержали в Москве, Воронеже и Дагестане шесть последователей экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра»**. Они проповедовали свою идеологию и привлекали новых последователей.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.

** «Ат Такфир Валь-Хиджра» — запрещенная в России экстремистская организация.