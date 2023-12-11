Криминал 11 декабря 2023, 13:27 ФСБ разоблачила украинских диверсанток, соблазнявших крымчан ради информации ФСБ поймала участвовавших в «секс-операциях» украинских диверсанток РИА «Новости»

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ФСБ задержала двух украинских диверсанток, которые соблазняли военных и чиновников в Крыму, чтобы выудить у них ценную информацию. Об этом сообщил RT.

Издание опубликовало аудиозаписи переговоров диверсантов с кураторами об организации взрывов. Всех участников, в том числе проводивших «секс-операции» украинок, задержали. Никаких значимых данных им получить не удалось.

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Диверсантам давали и менее интимные задания — к примеру, отследить движение поездов и сфотографировать их, а затем заложить взрывчатку в том или ином месте.

За год ФСБ предотвратила в Крыму 14 диверсий и терактов и поймала 18 украинских агентов и их пособников. Десятерых уже осудили.

Украинские спецслужбы планировали, в частности, атаки на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Валерия Константинова, мэра Ялты Янину Павленко, пророссийского блогера Александра Талипова,