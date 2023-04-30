Криминал 30 апреля 2023, 09:02 ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича ФСБ и МВД раскрыли убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997 году РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ России совместно с коллегами из МВД раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным силовиков, заказное преступление совершили члены организованной преступников группировки.

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«ФСБ России совместно с МВД раскрыла убийство вице-губернатора города Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году», — сообщили в ЦОС.

Следователи выяснили, что два члена ОПГ в Санкт-Петербурге причастны к преступлению. Один из них вел наблюдение за Маневичем и передавал подельнику информацию о его местоположении. Второй открыл огонь по автомобилю с вице-губернатором.

«Заказчиком убийства является глава Тамбовской ОПГ Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин) 1965 года рождения, который передал исполнителю автомат Калашникова для совершения преступления. Фигуранты дали признательные показания», — добавили в ведомстве.

В настоящее время Барсуков-Кумарин находится в местах лишения свободы. Его осудили на 14 лет в 2009 году за рейдерский захват магазинов в Санкт-Петербурге, а в 2015 году — на 15 лет за вымогательство.

Кроме того, в 2016 году фигуранта признали виновным в организации покушения на одного из владельцев нефтяного терминала в Санкт-Петербурге Сергея Васильева. Таким образом, общий срок лишения свободы увеличился до 23 лет.