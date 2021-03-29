ФСБ раскрыла планы осужденного за шпионаж экс-футболиста из Украины Василенко

Осужденный в России на 12 лет колонии за шпионаж бывший футболист Василий Василенко собирался передать комплектующие к ЗРК С-300 «Укроборонпрому». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. <…> В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна „Укроборонпром“», — сообщили в силовом ведомстве.

В ФСБ отметили, что во время следствия собрали все доказательства вины Василенко в шпионаже.

Мосгорсуд в начале декабря прошлого года признал Василия Василенко виновным в шпионаже в пользу Украины и отправил его на 12 лет в колонию строгого режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор Московского городского суда без изменений. Он вступил в законную силу.