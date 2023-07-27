Криминал 27 июля 2023, 04:32 ФСБ раскрыла масштабную коррупционную схему в Росгвардии Депутат Хинштейн: ФСБ вскрыла коррупционную схему на 277 млн рублей в Росгвардии РИА «Новости»

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Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке оборудования. Ущерб составил 227 миллионов рублей, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Следствие установило, что при закупке передвижных комплексов для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс» должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиком, которым является ООО «Комплексные системы».

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«В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 миллионов рублей», — написал Хинштейн.

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранты дела задержаны и доставлены в ГВСУ. Среди задержанных гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный. У подозреваемых провели обыски.

Проверку организовали по решению директора Росгвардии Виктора Зотова, отметил депутат. Результаты направили в военную прокуратуру и следствие.