Важное 26 апреля 2023, 12:54 ФСБ пресекла теракт в госпитале Минобороны в Крыму ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт в военно-морском госпитале в Севастополе

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Оперативники ФСБ задержали россиянина, который планировал осуществить террористический акт в военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина, который намеревался совершить диверсионно-террористический акт на территории объекта здравоохранения Минобороны в Республике Крым», — уточнили в пресс-службе.

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В ходе обыска у фигуранта обнаружили самодельное взрывное устройство зажигательного действия и взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Террористический акт».

Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта членом проукраинской группировки в Санкт-Петербурге.