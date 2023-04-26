26 апреля 2023, 12:54
ФСБ пресекла теракт в госпитале Минобороны в Крыму
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт в военно-морском госпитале в Севастополе
Оперативники ФСБ задержали россиянина, который планировал осуществить террористический акт в военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«ФСБ России пресекла противоправную деятельность гражданина, который намеревался совершить диверсионно-террористический акт на территории объекта здравоохранения Минобороны в Республике Крым», — уточнили в пресс-службе.
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В ходе обыска у фигуранта обнаружили самодельное взрывное устройство зажигательного действия и взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей.
Следователи завели уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Террористический акт».
Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта членом проукраинской группировки в Санкт-Петербурге.
ФСБ
Севастополь
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