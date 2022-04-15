ФСБ пресекла теракт на военном объекте в Калужской области

Работу законспирированной ячейки террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* пресекли сотрудники ФСБ в Калужской области. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, один из участников группировки готовил теракт на военном объекте.

Всего оперативники спецслужбы задержали четырех участников ячейки. Момент задержания попал на видео.

По данным ведомства, составные части самодельного взрывного устройства подозреваемые хранили в оборудованном тайнике. В изъятых у мужчин средствах связи силовики нашли инструкции по изготовлению бомбы, а также переписку с эмиссарам, находящимися на Ближнем Востоке, из которой следует, что взорвать планировалось военный объект.

Следователи ФСБ завели уголовное дело «Приготовление к террористическому акту». Подробностей спецоперации в ведомстве не сообщили.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация