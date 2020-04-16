ФСБ пресекла налет на школу в Красноярске. Задержан подросток
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу», — сообщила пресс-служба ФСБ.
Силовики нашли у подростка обрез охотничьего ружья с патронами, самодельную взрывчатку и средства связи. Еще у школьника были личные дневники, куда он записывал информацию о планируемом преступлении.
Во время допроса юноша подтвердил, что хотел устроить стрельбу в школе. Он планировал это сделать 19–20 апреля.
«По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, иных предметов и документов в отношении задержанного будет принято соответствующее процессуальное решение», — отмечается в сообщении.
В конце февраля нападение произошло в одной из школ Ульяновской области. Там подросток накинулся с ножом на учителя математики. Он ударил женщину в живот, а затем попытался сбежать. После этого организовали внеочередное совещание комиссии по делам несовершеннолетних.