ФСБ пресекла попытку организации терактов в Крыму и на Херсонщине | 360°

Все новости

Спецоперация

12 сентября 2022, 09:31

Войска России уничтожили технику ВСУ на николаево-криворожском направлении

Общество

12 сентября 2022, 09:28

Более 500 беженцев из Харьковской области приняли российские регионы

Реклама

Мир

12 сентября 2022, 09:26

Тайфун «Муифа» обрушил на японский остров Исигаки проливные дожди

Подмосковье

12 сентября 2022, 09:19

Бизнес-омбудсмен помог фирме из Одинцова вернуть изъятый грузовик

Общество

12 сентября 2022, 09:12

Аналитики сообщили о повышенном интересе к коворкингу в Москве

Происшествия

12 сентября 2022, 09:01

Склад с пластиковой крошкой загорелся в Волоколамске

Подмосковье

12 сентября 2022, 09:00

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной исполнилось 73 года

Здоровье

12 сентября 2022, 09:00

Клиника Acıbadem рассказала об успешных методах лечения рака предстательной железы

Спецоперация

12 сентября 2022, 08:59

Власти Запорожской области обратятся к России в случае перебоев с электричеством

Важное

12 сентября 2022, 08:49

ФСБ пресекла попытку организации терактов в Крыму и на Херсонщине

ФСБ задержала людей, готовивших теракты против властей Крыма и ВГА Херсонской области

Читать 360tv в

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию диверсионно-террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма. Их готовили сотрудники СБУ, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — заявили в ЦОС.

Реклама

Российские контрразведчики выяснили личность сотрудника СБУ, который руководил работой завербованных им людей из числа националистов. Непосредственные исполнители и их пособники задержаны.

Реклама

Силовики забрали у них средства совершения преступлений, определены способы их финансирования и каналы связи.

ФСБ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама