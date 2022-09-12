ФСБ пресекла попытку организации терактов в Крыму и на Херсонщине | 360°

Важное 12 сентября 2022, 08:49 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ пресекла попытку организации терактов в Крыму и на Херсонщине ФСБ задержала людей, готовивших теракты против властей Крыма и ВГА Херсонской области РИА «Новости» / ФСБ РФ

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Федеральная служба безопасности России предотвратила серию диверсионно-террористических актов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области и правительства Крыма. Их готовили сотрудники СБУ, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — заявили в ЦОС.

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Российские контрразведчики выяснили личность сотрудника СБУ, который руководил работой завербованных им людей из числа националистов. Непосредственные исполнители и их пособники задержаны.

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Силовики забрали у них средства совершения преступлений, определены способы их финансирования и каналы связи.

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