Важное 03 мая 2023, 10:03 ФСБ пресекла канал поставки из Украины британской взрывчатки ФСБ: украинские спецслужбы завозили в Россию компоненты бомб из Болгарии через Турцию РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность агентурной сети украинских спецслужб, агенты которой планировали совершение терактов на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По заявлению ФСБ, в рамках проведенной работы сотрудники службы установили и вскрыли организованный украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Он проходил через территории Турции и Грузии. Взрывчатые вещества злоумышленники камуфлировали под бытовые электроплиты.

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«После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через транспортные компании „СДЭК“ и „Возовоз“», — рассказали в ведомстве.

В ходе обысков сотрудники российской спецслужбы обнаружили у задержанных пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества производства Великобритании, массой шесть килограмм, а также приборы слежки и связи для общения с кураторами.

По данным ФСБ, задержанные члены агентурной группы планировали теракты в Крыму по зданию замглавы офиса президента Украины Романа Машовца. Ликвидировать планировали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко. Также диверсии намечались на объектах транспортной инфраструктуры.