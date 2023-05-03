03 мая 2023, 10:03
ФСБ пресекла канал поставки из Украины британской взрывчатки
ФСБ: украинские спецслужбы завозили в Россию компоненты бомб из Болгарии через Турцию
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность агентурной сети украинских спецслужб, агенты которой планировали совершение терактов на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По заявлению ФСБ, в рамках проведенной работы сотрудники службы установили и вскрыли организованный украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Он проходил через территории Турции и Грузии. Взрывчатые вещества злоумышленники камуфлировали под бытовые электроплиты.
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«После доставки электроплит автомобильным транспортом на территорию России их дальнейшая переправка к местам подготовки террористических актов осуществлялась через транспортные компании „СДЭК“ и „Возовоз“», — рассказали в ведомстве.
В ходе обысков сотрудники российской спецслужбы обнаружили у задержанных пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества производства Великобритании, массой шесть килограмм, а также приборы слежки и связи для общения с кураторами.
По данным ФСБ, задержанные члены агентурной группы планировали теракты в Крыму по зданию замглавы офиса президента Украины Романа Машовца. Ликвидировать планировали главу республики Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко. Также диверсии намечались на объектах транспортной инфраструктуры.
ФСБ
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