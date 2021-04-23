ФСБ пресекла ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Кемеровской и Новосибирской областях

Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»* пресекли в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в ФСБ.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Она была основана на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», уничтожении институтов светского общества. Также одна из целей — свержение власти насильственным путем.

Эти люди во время конспиративных собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и вербовали местных мусульман в свои ряды.

В домах у задержанных прошли обыски. Там обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также электронные носители информации, средства связи. Они использовались при ведении преступной деятельности и были изъяты силовиками.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в России.