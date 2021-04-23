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    23 апреля 2021, 11:41

    ФСБ пресекла ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Кемеровской и Новосибирской областях

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»* пресекли в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в ФСБ.

    «Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

    Она была основана на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», уничтожении институтов светского общества. Также одна из целей — свержение власти насильственным путем.

    Эти люди во время конспиративных собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и вербовали местных мусульман в свои ряды.

    В домах у задержанных прошли обыски. Там обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также электронные носители информации, средства связи. Они использовались при ведении преступной деятельности и были изъяты силовиками.

    *«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в России.