26 апреля 2023, 15:39
ФСБ пресекла деятельность работавших на ВСУ колл-центров в Москве
ФСБ сообщила о пресечении деятельности работавших на Украину колл-центров в Москве
Оперативники ФСБ пресекли противоправную деятельность колл-центров в Москве, работавших в интересах украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Москве и Московской области.
«Пресечена деятельность колл-центров, осуществлявших мошеннические действия в интересах ВСУ», — отметили в ведомстве.
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В ФСБ уточнили, что мошенники обманным путем побуждали граждан побуждали граждан к переводу денежных средств. После этого деньги обналичивали в банкоматах в разных регионах России и через криптовалюту переводили на счета украинских получателей.
«В ряде случаев преступники оказывали моральное давление на своих жертв с намерением побуждения к совершению резонансных преступлений», — добавили в ведомстве.
Также оперативники установили, что отличительной особенностью являлась специализация колл-центров на мошеннических действиях против лиц, проживающих за пределами России, преимущественно во Франции, Испании и Германии.
Ранее ФСБ пресекла теракт, запланированный к совершению в военном госпитале в Севастополе.
ФСБ
Украина
Москва 2023
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