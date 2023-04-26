Важное 26 апреля 2023, 15:39 ФСБ пресекла деятельность работавших на ВСУ колл-центров в Москве ФСБ сообщила о пресечении деятельности работавших на Украину колл-центров в Москве РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ пресекли противоправную деятельность колл-центров в Москве, работавших в интересах украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Москве и Московской области.

«Пресечена деятельность колл-центров, осуществлявших мошеннические действия в интересах ВСУ», — отметили в ведомстве.

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В ФСБ уточнили, что мошенники обманным путем побуждали граждан побуждали граждан к переводу денежных средств. После этого деньги обналичивали в банкоматах в разных регионах России и через криптовалюту переводили на счета украинских получателей.

«В ряде случаев преступники оказывали моральное давление на своих жертв с намерением побуждения к совершению резонансных преступлений», — добавили в ведомстве.

Также оперативники установили, что отличительной особенностью являлась специализация колл-центров на мошеннических действиях против лиц, проживающих за пределами России, преимущественно во Франции, Испании и Германии.

Ранее ФСБ пресекла теракт, запланированный к совершению в военном госпитале в Севастополе.