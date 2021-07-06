ФСБ пресекла деятельность по незаконной переработке морепродуктов

Сотрудникам ФСБ по Приморскому краю удалось пресечь незаконную деятельность по добыче и переработке морепродуктов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-релиз.

Около трех тонн морепродуктов находилось в нежилом строении и припаркованном рядом автомобиле. Там находились замороженные креветки, гребешки, крабы-стригуны опилио и камчатские крабы. Стоимость найденных морепродуктов, по предварительной оценке, составила около двух миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ уже на протяжении долгого времени борются с браконьерством на Дальнем Востоке. В процессе охраны морских ресурсов принимают участие три пограничных направления — Камчатка, управление по Сахалинской области и пограничное управление по Приморскому краю. Также участки и пограничные направления находятся в Хабаровском крае и Ненецкой автономной области.