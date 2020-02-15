ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Крыму. Силовики нашли в ходе обысков более 16 килограммов наркотиков.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения», — указано в сообщении ФСБ. Его процитировал ТАСС.

Как рассказали в ФСБ, двое местных жителей арендовали частный дом, в котором и развернули производство мефедрона. Наркотики распространяли через закладки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в указанном домовладении и на специальном складе в Белогорском районе обнаружено и изъято более 16 килограммов наркотического средства мефедрон и более 700 литров прекурсоров для его изготовления», — добавили в ФСБ.

Кроме того, в доме силовики нашли оборудование для производства синтетики. Это специфические электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки отработанных газов, здесь же нашлись стеклянные колбы, весы и многое другое, что однозначно указывало на масштабную нарколабораторию.