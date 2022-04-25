ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники в ходе оперативно-розыскных мероприятий вскрыли ячейку международной террористической организации «Исламское государство»*, подозреваемый задержан с поличным при подготовке своего умысла.

При обыске в месте жительства мужчины обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывающегося устройства.

В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания по обстоятельствам инкриминируемых преступлений.

Также он пояснил, что принял ислам в 2018 году, стал интересоваться идеологией ИГ* и вступил в их ряды, после чего начал планирование теракта.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК «Приготовление к террористическому акту».

* «Исламское государство», (ИГ) — организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена в России.