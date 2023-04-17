Важное 17 апреля 2023, 12:18 ФСБ предотвратила теракты в Москве и Новосибирске ФСБ взяла одного из главарей «Исламского государства» за теракты в Москве и Новосибирске

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Одного из предводителей террористической группировки «Исламское государство»* схватили в Сирии. Его обвинили в подготовке терактов на территории Москвы и Новосибирска. Об этом сообщило Управление ФСБ России по Москве и Московской области.

«Пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации», — сообщили в пресс-службе.

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Гражданин Узбекистана 1989 года рождения создал террористическую ячейку «Исламского государства»*, которая готовила теракты на территории столичного региона и в Новосибирске. Он завербовал земляков и организовал незаконное производство, покупку, хранение взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Террористы планировали устроить при помощи самодельных бомб нападения в местах массового скопления людей, в том числе на объектах железной дороги.

Мужчину схватили в Сирии и экстрадировали в Россию. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в 21 преступлении, приговорил к пожизненному сроку и штрафу на сумму 1,5 миллиона рублей. Его подельников тоже арестовали и осудили.

Ранее ФСБ вместе с МВД накрыли ячейку АУЕ* в Крыму, которую создал 29-летний рецидивист. Они угрожали жителям полуострова и вымогали деньги, в том числе для отбывающих наказание преступников.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

** «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — движение, признанное экстремистским на территории России.