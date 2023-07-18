Важное 18 июля 2023, 09:51 ФСБ предотвратила теракт в Угличе. Его готовила россиянка по заданию спецслужб Украины ФСБ: россиянка готовила теракт в Угличе по заданию украинских спецслужб

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Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Угличе. По подозрению в преступлении задержали 36-летнюю россиянку, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Подготовку к теракту сотрудники ФСБ пресекли во взаимодействии с коллегами из МВД. Правоохранители задержали россиянку, которая по заданию украинских спецслужб занималась сбором и передачей информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения террористического акта.

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У женщины изъяли средства связи с перепиской с украинским координатором — стороны обсуждали планируемое преступление.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 30 п. «а» и ч. 2 ст. 205 УК России). Других подробностей в ФСБ пока не привели. Расследование продолжается.