ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Симферополя

Сотрудники ФСБ задержали бывшего украинского морпеха, который по указанию националистов полка «Азов»* готовил теракт в ТРЦ в Симферополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

В ФСБ добавили, что по указанию националистов он готовил поджог и взрыв в одном из торговых центров Симферополя. Дома у задержанного нашли компоненты для изготовления зажигательного устройства, само устройство, атрибутика украинских нацформирований, экстремистская литература.

В отношении жителя Крыма завели уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о подготовке к террористическому акту.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.