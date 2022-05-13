ФСБ предотвратила теракт в Сочи
ФСБ сообщила о задержании россиянина, готовившего теракт в Сочи
Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника 1991 года рождения, готовившего теракт в городе Сочи Краснодарского края в День Победы, 9 мая. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
Силовики установили, что задержанный является гражданином России. Он проповедовал идеологию неонацизма и запрещенного в России движения «Колумбайн»*, пишет RT.
В квартире неонациста оперативники обнаружили гранату Ф-1, холодное оружие, револьвер с боеприпасами и план планируемого преступления.
Задержанный признался, что в ходе теракта хотел убить больше 50 человек.
«Хотел бросить гранату в толпу и перестрелять раненых», — заявил он.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».
За последние три дня это третье предотвращение теракта со стороны ФСБ. Накануне в Курской области задержали преступника, планировавшего совершить взрыв на объекте инфраструктуры.
Также 11 мая ФСБ задержала сторонника запрещенной в России группировки «Правый сектор»**, который задумывал совершить преступление против военнослужащих одной из воинских частей в Калининграде.
* «Колумбайн» — террористическое движение, запрещенное в РФ.
** «Правый сектор» — запрещенная в России украинская террористическая организация.