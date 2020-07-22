ФСБ предотвратила теракт в Нальчике. У боевиков нашли взрывчатку
На кадрах видно, как вооруженные бойцы входят в квартиру. В спортивной сумке они нашли подготовленное к закладке взрывное устройство.
Кроме того, на месте нашли компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи и переписку с другими боевиками, где они обсуждали будущий теракт.
Самих боевиков силовики обнаружили в горах Чегемского района республики. Просто сдаться они не захотели и начали обстреливать прибывших на место бойцов спецназа. В ходе задержания террористы получили смертельные ранения.
На месте, где они расположились, правоохранители нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Террористический акт» и «Незаконное изготовление оружия».
Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.
ИГ* — запрещенная в России террористическая организация.