ФСБ предотвратила теракт в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве. Они задержали в подмосковных Химках подозрительного мужчину, у которого при себе оказалось оружие.

Об этом журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Когда силовики попытались его задержать, он открыл огонь. В ведомстве уточнили, что перестрелка произошла возле заброшенных гаражей.

В результате мужчину, который оказался выходцем из Центральной Азии, ликвидировали во время задержания. Сотрудники ФСБ нашли у него автомат и гранаты. По данным ведомства, он планировал массовый теракт в Москве. Мужчина планировал прийти в людное место и расстреливать людей. После совершения преступления он планировал уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов.

Мужчина арендовал квартиру в столице. Во время обыска там обнаружили доказательства, которые подтверждают, что преступник был связан с эмиссарами запрещенной в России международной террористической организации, а также готовил массовый расстрел людей в Москве.