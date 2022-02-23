ФСБ предотвратила теракт в Крыму в православном храме

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Злоумышленники планировали взрыв в одном из православных храмов на полуострове.

Силовики задержали шестерых преступников, готовивших теракт, написало РИА «Новости». Они оказались гражданами России, которые являются сторонниками «Правого сектора»*.

Задержанные планировали устроить подрыв самодельной бомбы в одном из православных храмов в Крыму. Теракт планировался ими с целью устрашения местных жителей, отметили в ЦОС ФСБ.

При обысках в гараже у одного из членов экстремистской группы обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления бомбы с поражающими элементами. При проверке средств связи, которыми пользовались радикалы, нашли также инструкции по изготовлению взрывных устройств. Обнаружили и переписку, в которой они обсуждали планируемую атаку. Это также подтвердило их причастность к пропаганде запрещенной идеологии на просторах Сети.

У задержанных также изъяли символику «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация