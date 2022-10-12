ФСБ предотвратила теракт в Брянске | 360°

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ФСБ предотвратила теракт в Брянске

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на логистическом терминале в Брянске

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Украинские спецслужбы готовили нападение на транспортно-логистический терминал в Брянске. ФСБ предотвратила теракт, сообщили в Центре общественных связей.

«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске», — сообщили силовики.

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Они задержали предполагаемого исполнителя. Украинец 1967 года рождения приехал в один из приграничных российских регионов транзитом через Эстонию. Украинская спецслужба заранее сделала схрон с компонентами для взрывных устройств. Мужчина нашел его и принес в арендованную квартиру. Там под контролем взрывотехника он собрал бомбу и проверил канал ее инициирования, а после провел разведку на складе одной из транспортно-логистических компаний.

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Подозреваемого схватили. У него изъяли взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, созданное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты. Кроме того, силовики конфисковали средства связи с перепиской. На допросе мужчина во всем сознался, раскаялся и согласился сотрудничать со следствием.

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