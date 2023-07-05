Важное 05 июля 2023, 09:52 ФСБ предотвратила теракты на Сахалине ФСБ предотвратила на Сахалине теракты на объекте энергетики и в военкомате

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На одном из объектов энергосистемы и в военкомате Сахалинской области предотвратили теракты. Их готовил сторонник украинских националистов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России, 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — сообщили в ведомстве.

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Подозреваемый планировал нападения не только на объект энергетики, но и на военный комиссариат. Его задержали в Южно-Сахалинске. Во время обысков изъяли все необходимое для создания самодельного взрывного устройства, средства связи с инструкциями, перепиской с координатором террористической организации на Украине и экстремистским контентом.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса России «Приготовление к теракту» и статье 275 «Государственная измена». Мужчину арестовали.

В аэропорту Екатеринбурга схватили обвиняемого в госизмене. Он имел гражданство России, но жил за рубежом и финансировал ВСУ.