17 февраля 2023, 09:56
ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГИЛ на химическом предприятии под Калугой
ФСБ ликвидировала двух сторонников ИГИЛ, готовивших теракт в Калужской области
Сотрудники ФСБ ликвидировали двух преступников, планировавших теракт на предприятии химической промышленности в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, теракт планировали два уроженца центральноазиатских республик. Они собирались использовать самодельное взрывное устройство и зажигательные смеси для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами на предприятии химпромышленности.
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В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. После преступления они собирались отправиться в зону вооруженного конфликта на территории Сирии.
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При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление. По ним открыли ответный огонь. В результате оба злоумышленника были ликвидированы, добавили в ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
В доме у игиловцев* провели обыск. Там обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению СВУ большой мощности, емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы. По факту случившегося возбудили дело о приготовлении к террористическому акту.
* «Исламское государство», ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая организация.
ФСБ
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