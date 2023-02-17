Важное 17 февраля 2023, 09:56 ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГИЛ на химическом предприятии под Калугой ФСБ ликвидировала двух сторонников ИГИЛ, готовивших теракт в Калужской области РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ ликвидировали двух преступников, планировавших теракт на предприятии химической промышленности в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, теракт планировали два уроженца центральноазиатских республик. Они собирались использовать самодельное взрывное устройство и зажигательные смеси для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами на предприятии химпромышленности.

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В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. После преступления они собирались отправиться в зону вооруженного конфликта на территории Сирии.

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При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление. По ним открыли ответный огонь. В результате оба злоумышленника были ликвидированы, добавили в ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

В доме у игиловцев* провели обыск. Там обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению СВУ большой мощности, емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы. По факту случившегося возбудили дело о приготовлении к террористическому акту.

* «Исламское государство», ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая организация.