Криминал 15 ноября 2022, 17:25 ФСБ предотвратила теракт в Крыму ФСБ задержала сторонника украинского национализма, планировавшего теракт в Крыму

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Сотрудники ФСБ задержали молодого человека, которого подозревают в подготовке теракта в Крыму. По данным силовиков, 20-летний местный житель является сторонником украинского национализма, сообщил ТАСС.

Задержанный планировал совершить теракт на территории Севастополя, уточнили в ведомстве.

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«Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — подчеркнули в ФСБ.

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Правоохранители провели осмотр по месту жительства молодого человека. У него дома обнаружили две бутылки с зажигательной смесью и литературу экстремистского содержания. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Ленинский районный суд Севастополя арестовал его на два месяца.

В четверг, 10 ноября, сотрудники ФСБ задержали в Кировском районе Екатеринбурга 47-летнего мужчину. Он готовился к совершению теракта в местном военкомате. Правоохранители обнаружили у задержанного самодельные зажигательные устройства.