Криминал 21 июня 2023, 10:21 ФСБ предотвратила покушение на представителей органов власти Запорожской области УФСБ: жители Мелитополя готовили покушение на сотрудников органов власти Запорожья РИА «Новости»

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ФСБ пресекла подготовку покушения на сотрудников органов власти Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону, передал RT.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления обнаружили жителей Мелитополя, которых завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Эти люди должны были вести диверсионно-террористическую деятельность в Запорожской области.

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«Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона», — указали в пресс-службе.

Сотрудники УФСБ установили и задержали диверсантов. Из-за готовящегося покушения возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края, подозреваемого в спонсировании ВСУ криптовалютой. По данным следствия, деньги поступали на счет иностранного благотворительного фонда, после чего их использовали для покупки вещей и оборудования для украинских военнослужащих.