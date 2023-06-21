21 июня 2023, 10:21
ФСБ предотвратила покушение на представителей органов власти Запорожской области
УФСБ: жители Мелитополя готовили покушение на сотрудников органов власти Запорожья
ФСБ пресекла подготовку покушения на сотрудников органов власти Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону, передал RT.
Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления обнаружили жителей Мелитополя, которых завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Эти люди должны были вести диверсионно-террористическую деятельность в Запорожской области.
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«Целями террористов являлись сотрудники органов власти региона», — указали в пресс-службе.
Сотрудники УФСБ установили и задержали диверсантов. Из-за готовящегося покушения возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровского края, подозреваемого в спонсировании ВСУ криптовалютой. По данным следствия, деньги поступали на счет иностранного благотворительного фонда, после чего их использовали для покупки вещей и оборудования для украинских военнослужащих.
ФСБ
Запорожская область
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