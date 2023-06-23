Криминал 23 июня 2023, 13:29 ФСБ попросила суд арестовать россиянина Хецоидзе по делу о госизмене РИА «Новости»: суд получил ходатайство ФСБ об аресте Хецоидзе по делу о госизмене РИА «Новости»

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Россиянин по фамилии Хецоидзе стал фигурантом дела о госизмене. ФСБ уже обратилась в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте мужчины, сообщило РИА «Новости».

Документ зарегистрировали 23 июня, уточнил в беседе с агентством представитель суда. Заседание по делу проведут в закрытом режиме, дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.

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Деталей дела и никаких подробностей о задержании Хецоидзе в ФСБ не приводили, в суде также от других комментариев отказались.

Совершение преступления по статье о государственной измене, которую инкриминируют фигуранту дела, согласно действующему законодательству, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Несколькими днями ранее ФСБ сообщала о задержании в Саранске уроженки Украины, которая собирала информацию о военных и энергетических объектах Мордовии. Против нее возбудили дело о госизмене.