Важное 07 сентября 2023, 07:12 ФСБ помешала терактам в ДНР перед выборами ФСБ помешала терактам в ДНР, вскрыв схрон оружия диверсантов с Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники УФСБ по ДНР нашли схрон оружия в Докучаевске. Украинские диверсанты собирались использовать его для совершения терактов перед выборами в Единый день голосования. Об этом РИА «Новости» заявили в ведомстве.

«Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) и предназначался для совершения терактов в преддверии Единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе регионального УФСБ.

По информации управления, 46 единиц оружия находилось в схроне. Это два пулемета, снайперская винтовка, 39 автоматов, пара гранатометов РПГ-7, два пехотных огнемета РПО «Шмель», а также 12 осколочно-фугасных снарядов и более 1000 патронов.

Ранее силовики задержали диверсантов в Запорожской области. Также удалось поймать их пособника, который собирал самодельные взрывные устройства.