ФСБ показала видео задержания экстремистов в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали шесть человек в Крыму. Их подозревают в связях с запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Правоохранители опубликовали видео захвата.

По данным ФСБ, сотрудники взяли трех главарей группировки и четырех рядовых. Их обвиняют в том, что они созывали собрания и вербовали крымских мусульман в свои ряды. Во время обыска правоохранители нашли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, а также телефоны и флешки, которые использовались для вербовки.

Ранее сообщалось, что сотрудники начали работу утром в четырех районах Крыма: в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском и Алуште.

Во время задержания и обыска на месте работали служащие ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. При этом присутствовали адвокаты. Сейчас ведутся оперативно-разыскные работы.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещенная в России международная террористическая организация.