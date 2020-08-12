ФСБ показала задержание работорговцев от первого лица

В Ивановской области сотрудники ФСБ выявили целую преступную группу, которая занималась производством наркотиков. В нелегальной лаборатории трудились иностранцы, которых удерживали силой.

На кадрах — силовики врываются в дом и задерживают несколько человек. Во время обысков было найдено несколько тонн различных химических препаратов и 10 единиц оружия с боеприпасами.

«В трех складских помещениях и в тайниках изъяты наркотическое средство мефедрон массой не менее 34,8 килограмма, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров», — рассказали в ведомстве.

Судя по количеству изъятого, нарколаборатория производила более 200 килограммов синтетических наркотиков ежемесячно. В этом преступной группе помогали иностранные граждане, которых заставляли работать и не выпускали из здания.

Сейчас всех участников подпольного бизнеса заключили под стражу.

За организацию преступного сообщества, производство, хранение и сбыт наркотиков, а также за хранение оружия всем грозит уголовный срок вплоть до пожизненного.

Ранее похожую нарколабораторию прикрыли на Ямале. Об этом сообщало агентство Ura.ru.