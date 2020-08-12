facebook_pixel
    12 августа 2020, 11:03

    ФСБ показала задержание работорговцев от первого лица

    Эля Данилюк

    В Ивановской области сотрудники ФСБ выявили целую преступную группу, которая занималась производством наркотиков. В нелегальной лаборатории трудились иностранцы, которых удерживали силой.

    На кадрах — силовики врываются в дом и задерживают несколько человек. Во время обысков было найдено несколько тонн различных химических препаратов и 10 единиц оружия с боеприпасами.

    «В трех складских помещениях и в тайниках изъяты наркотическое средство мефедрон массой не менее 34,8 килограмма, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров», — рассказали в ведомстве.

    Судя по количеству изъятого, нарколаборатория производила более 200 килограммов синтетических наркотиков ежемесячно. В этом преступной группе помогали иностранные граждане, которых заставляли работать и не выпускали из здания.

    Сейчас всех участников подпольного бизнеса заключили под стражу.

    За организацию преступного сообщества, производство, хранение и сбыт наркотиков, а также за хранение оружия всем грозит уголовный срок вплоть до пожизненного.

    Ранее похожую нарколабораторию прикрыли на Ямале. Об этом сообщало агентство Ura.ru.

    Новости SMI.FM