ФСБ показала видео задержания украинца, который попытался контрабандой вывезти из России к себе на родину головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса. Мужчина был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

Приговор вынес сегодня суд в в Йошкар-Оле. По данным правоохранителей, задержанный имел связи со Службой безопасности Украины. Его признали виновным в приготовлении к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники (по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

На записи можно увидеть, как группа людей пытается погрузить коробку в машину, после их задерживают, также показано, как у задержанного изъяли украинский паспорт и деньги, а затем процесс вынесения приговора в зале суда.