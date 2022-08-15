ФСБ показала видео с места ликвидации террористов в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ сняли на видео место обнаружения обнаружения двух диверсантов, которые пытались устроить теракт на нефтепроводе в Волгоградской области. Кадры проведения спецоперации опубликовала газета «Известия».

По данным ФСБ, теракт пытались совершить два россиянина, которые были участниками запрещенной праворадикальной группировки «Реструкт»*, создателем которой был националист Максим Марцинкевич (Тесак).

При задержании диверсанты оказали сопротивление и были ликвидированы. В ФСБ установили, что действия преступников курировали Андрей Чуенков, который является участником запрещенного националистического батальона «Ураган»**, а также украинец Юрий Ионов — участник запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»***.

На кадрах записи с места спецоперации можно видеть, как эксперты провели разминирование взрывного устройства, которое преступники смонтировали под нефтепроводом.

Сотрудники ФСБ в настоящее время устанавливают пособников Чуенкова и Ионова.

* «Реструкт» — запрещенная в России праворадикальная группировка.

** нацбатальон «Ураган» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

*** нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.