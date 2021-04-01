ФСБ показала спецоперацию по ликвидации террориста под Тверью

Федеральная служба безопасности России показала, как предотвратила подготовку теракта в Тверской области. Ее готовил член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

На кадрах видно, как силовики заходят на территорию участка, где находился преступник. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что он вырос в одной из республик Центрально-Азиатского региона. В Тверской области россиянин по указанию главарей террористов купил средства поражения и необходимые компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. У себя дома он создал лабораторию для производства взрывчатых веществ. Мужчина собирался устроить взрыв на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.

В доме сотрудники ФСБ нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, телефон самодельное взрывное устройство и необходимые для его изготовления компоненты. Открыто уголовное дело по факту подготовки к террористическому акту.

Глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников ранее рассказал, что за последние 10 лет в России предотвратили около 200 терактов. Число подобных преступлений в стране снизилось в 260 раз.