ФСБ показала нарколабораторию проректора Российской таможенной академии

Проректора Российской таможенной академии задержали на рабочем месте с поличным, когда он продавал через интернет очередную партию наркотиков. Об этом сообщили в ФСБ. Видео с операцией показало РИА «Новости».

«Задержан на рабочем месте с поличным при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков», — сообщили силовики.

По версии следствия, проректор Российской таможенной академии с 2020 года со своего служебного компьютера с помощью криптографических мессенджеров закупал наркотические средства, администрировал пять интернет-магазинов по их продаже в даркнете, договаривался с покупателями, определял формы и механизмы взаиморасчетов, координировал работу курьеров. Его задержали специалисты ФСБ и Главного следственного управления СКР по Московской области.

Еще три сотрудника академии признались, что покупали у него наркотики для личного употребления. Силовики также накрыли лабораторию, где производили наркотики, задержали ее организатора и двух пособников.

«Спустились в подвал. Здесь, получается, опускающийся пол, ванна и потайной вход. Жуткий запах, невозможно дышать», — рассказал автор видео ФСБ, которое опубликовало РИА «Новости».

Люберецкий суд Московской области арестовал проректора. На него и подельников возбудили три уголовных дела.