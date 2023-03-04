Криминал 04 марта 2023, 10:59 ФСБ показала кадры с задержанной за госизмену москвичкой ФСБ показала кадры доставки в суд задержанной за госизмену жительницы Москвы

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Лефортовский районный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО жительницу Москвы, задержанную по подозрению в государственной измене. Кадры доставки женщины в суд показала пресс-служба ФСБ.

Следователи начали производство по статье «Государственная измена». Согласно версии правоохранителей, москвичка оказывала финансовую помощь украинским военным.

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Максимальной санкцией по статье является лишение свободы на срок до 20 лет.

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«Уголовное дело находится в производстве следователей Следственного управления ФСБ России. Производятся оперативно-разыскные мероприятия, а также неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников», — отметили в ФСБ.

Подозреваемую арестовали в Москве, она планировала покинуть Россию.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ задержали 44-летнюю жительницу Барнаула за сотрудничество с украинской организацией, направленной против безопасности страны.