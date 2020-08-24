ФСБ поймала вербовщика ИГ* в Татарстане. Видео

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность участника запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство»* в Татарстане. Он занимался вербовкой людей.

По заданию эмиссаров ИГ* он также переправлял россиян и граждан стран СНГ в Сирию. ФСБ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу России узнала о его незаконной деятельности в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Также раскрыты схемы финансирования членов «Исламского государства»* и маршруты передвижения бандитов в САР.

В квартире преступника прошли обыски. Оттуда силовики забрали средства связи, кредитные карты и другие документы, которые подтверждали его деятельность.

Следственным управлением ФСБ России открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности», «Участие в деятельности террористической организации».

Этот человек задержан, расследование уголовного дела продолжается.

*«Исламское государство»/ ИГ — запрещенная на территории России террористическая организация.