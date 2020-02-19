ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина в Россию. Видео

Силовики пресекли контрабанду наркотиков из стран Средней Азии в Россию. Им удалось перекрыть крупный канал. С поличным взяли курьера, который переправил через границу 20 килограммов героина.

Наркотики везли в автомобиле Toyota Camry, сообщили в пресс-службе ФСБ. Машину остановили на территории Большечерниговского района Самарской области.

Источник фото: пресс-служба ФСБ

Героин водитель иномарки спрятал в тайниках, которые оборудовал в своем авто. Всего у него обнаружили свыше 20 килограммов наркотического вещества.

В ФСБ выяснили, что героин в Россию поставляла транснациональная преступная группировка. Находившийся за рулем Toyota мужчина — ее активный участник.

Источник фото: пресс-служба ФСБ

Наркотики в машине в РФ он провез через многосторонний автомобильный пункт пропуска.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и контрабанде наркотических средств. Расследование продолжается.