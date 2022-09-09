Украинцы попытались ввезти в Псковскую область крупную партию наркотиков из Латвии — ФСБ | 360°

Криминал 09 сентября 2022, 10:27 Поделиться Telegram

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Viber Украинцы попытались ввезти в Псковскую область крупную партию наркотиков из Латвии — ФСБ ФСБ пресекла перевозку крупной партии наркотиков из Латвии в Псковскую область пресс-служба ФСБ

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Сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков с территории Латвии. Более 50 килограммов мефедрона пытались ввезти граждане Украины, сообщили в ведомстве.

Наркотики пытались ввезти через пункт пропуска через государственную границу России «Убылинка». Мефедрон был в бензобаках двух автомобилей.

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Граждан Украины задержали. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотических средств. Максимальная санкция по этой статье — 20 лет лишения свободы.

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Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил «Российской газете», что украинские спецслужбы способствовали распространению наркотиков на территории России. Они подбирали потенциальных преступников на своей территории, снабжали деньгами и необходимым оборудованием.

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