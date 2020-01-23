ФСБ определила, откуда рассылаются сообщения о «минировании»

Оказалось, что письма рассылали с голландского сервиса Startmail.com. С конца ноября 2019 года более тысячи таких посланий получили в 16 регионах России. Всего злоумышленники, по данным ФСБ, «заминировали» около 16 тысяч судов, вокзалов, больниц, детсадов и других учреждений. Все угрозы были ложными. По представлению Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал доступ на Startmail.com.

Серия «минирований» началась в России в конце ноября 2019 года. Больше всего сообщений о заложенных бомбах зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. 20 января в Москве снова «заминировали» более 100 школ, детских садов, сетевых магазинов, роддомов, судов и торговых центров. Также «бомбы заложили» на всех станциях Московского метрополитена.