ФСБ: около 80 террористических ячеек ликвидировали по всей России

Национальный антитеррористический комитет выявил активность террористов-подпольщиков во всех федеральных округах России. В 2019 году силовики обезвредили 78 преступных ячеек.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора ФСБ, председателя НАК Александра Бортникова, члены ликвидированных ячеек планировали теракты и нападения на силовиков.

«Органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали совершение терактов, нападения на сотрудников правоохранительных органов», — приводит агентство слова Бортникова.

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Директор ФСБ также сообщил, что силовики в ходе спецопераций нейтрализовали 32 бандитов, девять главарей, задержали 41 лидера банд, 241 боевика и 606 их пособников. Также спецслужбы выявили 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия и нейтрализовали восемь преступных групп, которые поставляли кустарно изготовленные стволы и боеприпасы в зоны конфликтов.

Росфинмониторинг при участии сотрудников правоохранительных органов заблокировал активы более двух тысяч человек, которые спонсировали террористов.