Криминал 20 февраля 2024, 13:10 ФСБ обнаружила террористическую ячейку в Самарской области ФСБ пресекла деятельность международной террористической группы под Самарой РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области участников законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Члены ячейки организовывали канал ресурсного обеспечения террористической структуры. Они получали инструкции от функционеров организации и отправляли деньги на счета боевиков.

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«Задержанные <…> на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики», — указали в пресс-службе.

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее ФСБ задержала жителя Челябинска на подземном паркинге в ЖК. Мужчину подозревают в том, что он отправлял деньги иностранным боевикам и помогал террористам.

*Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.