ФСБ объявила о разгроме террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Калужской области. Видео

В Калужской области силовики разгромили ячейку международных террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, террористы занимались антиконституционной деятельностью, которая основана на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества. Кроме того, она направлена на свержение действующей власти насильственным путем.

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — заявили в Федеральной службе безопасности.

Силовики обыскали дома задержанных. Там обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средства связи, электронные носители информации. Ими преступники пользовались для работы.

Следственным подразделением территориального органа безопасности открыто уголовное дело.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещена в России